Il governo ha approvato un nuovo decreto che prevede un ulteriore taglio delle accise su benzina e diesel, il terzo da inizio anno. La misura mira a ridurre i costi dei carburanti, con lo sconto che dovrebbe essere applicato già nelle prossime settimane. La durata del provvedimento e l'entità dello sconto sono ancora oggetto di discussione, mentre i dettagli tecnici sono in fase di definizione.

Come annunciato pubblicamente in conferenza stampa dalla premier Giorgia Meloni, il 30 aprile scorso, è in vigore da oggi il decreto "carburanti ter" che conferma per la seconda volta il taglio delle accise su benzina e gasolio. Il primo sconto, lo ricordiamo, è stato implementato poco prima di Pasqua, per poi essere confermato fino al 10 maggio e, adesso, prorogato di altri 12 giorni. Lo sconto sulle accise sarà in vigore dal 10 al 22 maggio e, se non ci saranno ulteriori decreti, a partire dal 23 maggio gasolio e benzina torneranno a prezzo pieno. Si va avanti, quindi, con misure emergenziali che rispondono ad una crisi internazionale del tutto imprevedibile: gli Stati Uniti hanno presentato una proposta di pace all'Iran, che però non ha ancora risposto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Prezzi benzina e diesel, nuovo taglio delle accise: quanto dura lo sconto

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