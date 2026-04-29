Stipendio docenti e ATA maggio 2026 importo già online su NoiPA

Lo stipendio di maggio 2026 per i docenti e il personale ATA con contratti a tempo determinato o indeterminato fino a fine giugno o agosto è disponibile nell’area riserva di NoiPA. L’importo è stato pubblicato e può essere consultato dai soggetti interessati. La visualizzazione del cedolino rappresenta un passaggio importante per chi riceve questa categoria di pagamenti.

Importo stipendio mese di maggio per docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato fino al 30 giugno o 31 agosto 2026 già visibile nell’area riserva di NoiPA. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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