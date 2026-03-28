Stipendio docenti e ATA mese di aprile 2026 l’importo è già online su NoiPA

Gli stipendi di aprile per i docenti e il personale ATA con contratti a tempo indeterminato o determinato fino al 30 giugno o 31 agosto 2026 sono stati pubblicati e sono già disponibili nell'area riserva di NoiPA. L'importo degli stipendi è accessibile online per i soggetti interessati.

Importo stipendio mese di aprile per docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato fino al 30 giugno o 31 agosto 2026 già visibile nell'area riserva di NoiPA. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Stipendio febbraio 2026, docenti e ATA: importo visibile su NoiPA. E’ il mese più attesoL'importo dello stipendio del mese di febbraio è il più atteso, per il conguaglio. Stipendio marzo 2026 docenti e ATA: importo visibile su NoiPAComincia ad essere visibile nell'area riservata di NoiPA l'importo del mese di marzo 2026 per docenti e Ata a tempo indeterminato o determinato fino... Aggiornamenti e notizie su Stipendio docenti Temi più discussi: Stipendio docenti e ATA marzo 2026, oggi sul conto: aumenta RPD e CIA, tornano le addizionali; Scuola, si va verso il rinnovo del contratto. In arrivo nuovi aumenti: ecco di quanto; In arrivo il contratto scuola 2025-27: ecco gli aumenti; Stipendi Docenti e ATA Marzo 2026: accredito sul conto al via da oggi. Aumentano RPD e CIA. Presente anche l'una tantum per chi non l'ha percepita a Febbraio. Ritornano le addizionali. Tutte le INFO. Stipendio supplenti docenti e ATA, su NoiPA la funzione Visualizzazione Contratti Scuola: videoNoiPA segnala la disponibilità del servizio Visualizzazione Contratti Scuola, rivolto a docenti e personale ATA con contratto a tempo determinato. orizzontescuola.it CCNL scuola 2025-2027: quanto aumentano gli stipendi di docenti e ATAIl rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2025-2027 rappresenta uno dei temi più rilevanti per oltre ... ilsipontino.net Stipendio docenti marzo 2026, oggi l'accredito sui C/C: analisi degli aumenti e delle trattenute Leggi qui: https://www.scuolalink.it/stipendio-docenti-marzo-2026-oggi-laccredito-sui-cc-analisi-degli-aumenti-e-delle-trattenute - facebook.com facebook