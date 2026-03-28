Nuovi guai per Tiger Woods. È stato arrestato dopo un incidente stradale in cui la sua vettura si è capovolta e si sospetta che fosse sotto l’effetto di sostanze. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio e l’atleta è stato sottoposto ai controlli di routine. La polizia ha confermato che Woods è stato fermato e che sta collaborando alle indagini.

Nuovi guai per Tiger Woods. Dopo settimane sulla cresta dell’onda per le sue performance sportive e la tanto caldeggiata idea di un ritorno in grande stile ai Master del prossimo mese all’Augusta National Golf Club, il campione è rimasto vittima di un nuovo incidente d’auto per il quale è stato arrestato con il sospetto di guida sotto l'influenza di sostanze. Woods era alla guida della sua Land Rover a Jupiter island, in Florida, quando a causa dell’eccessiva velocità e di un sorpasso azzardato la sua vettura si è capovolta non lontano dalla sua abitazione. Il campione è uscito dall’auto senza ferite e ha inizialmente collaborato con le autorità accorse sul posto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Nuovi guai per Tiger Woods, arrestato dopo incidente d'auto. Andava veloce, la sua vettura si è capovolta. Sospetta guida sotto l'influenza di sostanze

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