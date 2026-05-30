stellantis nessuna stretta per gli stabilimenti italiani

Stellantis ha annunciato che il taglio di 800.000 veicoli dalla capacità produttiva europea non interesserà gli stabilimenti italiani. La decisione riguarda esclusivamente le strutture di altri paesi europei, mentre gli impianti italiani continueranno a operare senza modifiche. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui piani di produzione o eventuali cambiamenti futuri.

Il taglio di 800mila veicoli di capacità produttiva europea che Stellantis ha annunciato «non riguarderà gli stabilimenti italiani». Così, ieri a Mirafiori, in un incontro con la stampa, il responsabile per l'Europa di Stellantis, Emanuele Cappellano, ha chiarito uno dei temi rimasti in sospeso dopo la presentazione del piano industriale 2026-2030 del 21 maggio scorso a Detroit. Cappellano ha fatto il punto su cosa prevede il piano del gruppo per i marchi e le fabbriche italiane, senza però eliminare tutti i punti interrogativi. Che potrebbero trovare risposte nei due imminenti incontri che il Ceo di Stellantis, Antonio Filosa, ha in agenda a Roma: il 15 giugno prossimo con i sindacati, e il 17 in audizione al Parlamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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