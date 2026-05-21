Nel 2025, la produzione di veicoli in Italia si è fermata a 379.706 unità, registrando una diminuzione del 24,5% rispetto all’anno precedente. La produzione si svolge in diversi stabilimenti sparsi sul territorio, ma i dati specifici sulla distribuzione tra le diverse strutture non sono stati forniti. La riduzione della quantità di veicoli prodotti si inserisce in un quadro di calo generale dell’industria automobilistica nel paese.

Saranno i costruttori cinesi a rilanciare la produzione degli stabilimenti Stellantis in Italia? In questi giorni si parla molto di contatti, reali o presunti, con aziende come Byd e Dongfeng, con quest’ultima che appare favorita grazie alla rete di accordi che sta tessendo, in Europa e in Cina, sulla base della già esistente joint venture Dpca (ma la scelta è caduta sull’impianto francese di Rennes per l’assemblaggio di vetture Dongfeng nel Vecchio Continente). Certo è che, stando ai dati del 2025, il milione di veicoli Stellantis prodotti in Italia annunciato dal ministro delle Imprese Adolfo Urso nel 2023, all’epoca degli incontri con l’allora manager del gruppo Carlos Tavares, sembra un obbiettivo lontanissimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Stellantis: quanti veicoli produce in Italia e in quali stabilimenti

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