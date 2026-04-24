Stellantis sta considerando di cedere o condividere con partner esterni quattro dei suoi stabilimenti in Europa, tra cui anche quello di Cassino. La notizia, riportata da Bloomberg, indica che questa decisione fa parte di un’operazione più ampia di revisione della presenza produttiva del gruppo nel continente. Il progetto coinvolge accordi con partner cinesi, senza specificare i nomi delle aziende interessate. La strategia potrebbe portare a cambiamenti nelle sedi di produzione del gruppo.

Stellantis è pronta a ridisegnare la propria mappa produttiva in Europa. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il gruppo guidato dall’amministratore delegato Antonio Filosa starebbe valutando la cessione o la condivisione con partner esterni di quattro stabilimenti nel Vecchio Continente. L’obiettivo è ridurre la sovraccapacità produttiva accumulata negli ultimi anni. Gli impianti nel mirino. Tra le fabbriche coinvolte, Bloomberg cita tre siti produttivi: Rennes (Francia);. Cassino (Italia);. Madrid (Spagna).. L’identità del quarto impianto non è ancora stata resa nota. Le opzioni sul tavolo includono la vendita diretta, partnership industriali oppure la condivisione delle strutture con altri costruttori, anche in cambio di accesso a tecnologie avanzate.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Stellantis può cedere 4 stabilimenti in Europa, anche Cassino: accordi con la Cina

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