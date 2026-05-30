C’è un’Africa che nella moda continua a evocare stereotipi esotici e cartoline coloniali. E ce n’è un’altra che, almeno nelle intenzioni di Stefano Ricci, diventa invece un viaggio interiore, quasi antropologico, alla ricerca di un lusso più autentico, silenzioso, essenziale. È la Tanzania scelta dalla maison fiorentina per la collezione PrimaveraEstate 2027: non semplice scenario estetico, ma origine simbolica dell’uomo e della relazione con la natura. La nuova tappa della «Stefano Ricci explorer mission» attraversa i baobab del Tarangire, le pianure del Serengeti, le foreste del Gombe Stream e le acque profonde del lago Tanganica, trasformando il viaggio in racconto culturale prima ancora che stilistico. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Stefano Ricci insegna. Contro le crisi globali bisogna diversificare

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Stefano Ricci Ski Collection

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