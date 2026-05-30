Stefano Ricci insegna Contro le crisi globali bisogna diversificare
Nonostante le crisi globali, i ricavi della maison sono aumentati nel 2026. La nuova collezione 2027 si ispira maggiormente all’Africa. L’insegnante Stefano Ricci sottolinea l’importanza di diversificare per affrontare le sfide attuali.
C’è un’Africa che nella moda continua a evocare stereotipi esotici e cartoline coloniali. E ce n’è un’altra che, almeno nelle intenzioni di Stefano Ricci, diventa invece un viaggio interiore, quasi antropologico, alla ricerca di un lusso più autentico, silenzioso, essenziale. È la Tanzania scelta dalla maison fiorentina per la collezione PrimaveraEstate 2027: non semplice scenario estetico, ma origine simbolica dell’uomo e della relazione con la natura. La nuova tappa della «Stefano Ricci explorer mission» attraversa i baobab del Tarangire, le pianure del Serengeti, le foreste del Gombe Stream e le acque profonde del lago Tanganica, trasformando il viaggio in racconto culturale prima ancora che stilistico. 🔗 Leggi su Laverita.info
Stefano Ricci Ski Collection
Notizie e thread social correlati
Pasqua all'insegna dell'Arte alla Galleria Ricci OddiDurante le festività pasquali, la Galleria Ricci Oddi a Piacenza sarà aperta domenica 5 e lunedì 6 aprile.
Le crisi sono globali, ma anche gli antidotiLe crisi di carattere globale continuano a influenzare vari settori, mentre si cercano soluzioni e risposte specifiche.