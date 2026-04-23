Le crisi di carattere globale continuano a influenzare vari settori, mentre si cercano soluzioni e risposte specifiche. La realtà odierna si caratterizza per una forte cosmopolitizzazione, che favorisce l’apertura verso diversi paesi e culture, e allo stesso tempo per una crescente frammentazione, che porta a divisioni e specializzazioni sempre più dettagliate. Questi processi coesistono e determinano le dinamiche della società contemporanea.

Tempi presenti «Per una civiltà della Terra» di Ceruti e Bellusci, per le edizioni Aboca. Cosmopolita è l’attacco al clima, l’incertezza sociale, la guerra. Come le idee di liberazione Tempi presenti «Per una civiltà della Terra» di Ceruti e Bellusci, per le edizioni Aboca. Cosmopolita è l’attacco al clima, l’incertezza sociale, la guerra. Come le idee di liberazione Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Cosmopolitizzazione e frammentazione. Sono le due direzioni apparentemente opposte che definiscono l’attuale modernità. Apparentemente: nel loro ultimo libro, Per una civiltà della Terra (Aboca, pp.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Le crisi sono globali, ma anche gli antidoti

5 Boring Businesses That Will Make You a Millionaire

Notizie correlate

Mercati globali: crollano i carburanti, ma Bruxelles avverte che la crisi dureràImercati globalihanno accolto con sollievo, seppur cauto, ilrecente e precario cessate il fuoco tra Stati Uniti eIran, manifestandofiducianella sua...

Leggi anche: Le crisi globali e la nostra urgenza di satelliti

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: La piaga dei nudi deepfake nelle scuole è diventata una crisi globale; Dall’Amazzonia al Piave, la crisi idrica è globale; Petra Bayr sulle crisi globali: La speranza del mondo risiede nell’Europa; Il Mar Rosso non è una crisi regionale: è il nuovo baricentro dei flussi globali.

Crisi globali, i giovani imprenditori a confronto sulle dinamiche economicheAl centro del convegno organizzato dall'associazione di piazza Bardella gli effetti delle tensioni internazionali su imprese e mercati, dal ruolo dell’energia all’inflazione, fino all’oro come bene ri ... padovaoggi.it

Giornata della Terra: Brescia migliora, ma pesano le crisi globaliL’allarme del professor Gerosa dell’Università Cattolica: «Guerre e crisi energetica rallentano la transizione ecologica» ... giornaledibrescia.it

Agorà. . La crisi dello stretto di Hormuz, con l’aumento del costo del petrolio, si ripercuote anche sul settore agropastorale. Giovanni Moccia e Dean Buletti sono andati in un’azienda di allevamento di bovini in Val di Chiana. Questo è il loro racconto. #AgoraRa - facebook.com facebook

Dal triennio Juve al Milan di oggi: la crisi eterna degli attaccanti di Allegri Il tema più dibattuto in casa Milan è senz'altro quello che riguarda l'attacco: un digiuno atavico che da Santi Gimènez (349 giorni) si è esteso a tutto il reparto, tra Nkunku (79 giorni), lo sp x.com