Una Corte d’appello federale negli Stati Uniti ha dato il via libera alla continuazione dei lavori di costruzione di una nuova sala da ballo presso la residenza ufficiale del presidente. La decisione riguarda l’autorizzazione a procedere con i lavori, che erano stati oggetto di contestazioni legali. La vicenda si svolge nel contesto delle attività di rinnovamento della Casa Bianca, con il via libera giudiziario che permette di proseguire con i lavori senza ulteriori ostacoli legali.

Una Corte d’appello federale ha autorizzato il presidente Usa Donald Trump a proseguire la costruzione di una sala da ballo da 400 milioni di dollari alla Casa Bianca, pronunciandosi un giorno dopo che un giudice di grado inferiore aveva continuato a bloccare i lavori in superficie sul sito dell’ex ala Est. Un collegio di tre giudici della Corte d’appello degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia ha sospeso temporaneamente l’ordinanza del giudice distrettuale, Richard Leon, che bloccava parte del progetto. Il collegio ha fissato un’udienza per il 5 giugno per esaminare il caso. Nella sentenza di giovedì scorso, Leon aveva continuato a bloccare i lavori di ampliamento della sala da ballo di 8.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Stati Uniti, Corte d’appello dà l’OK alla prosecuzione dei lavori per la nuova sala da ballo alla Casa Bianca

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