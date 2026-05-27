Dan Greaney, autore dei Simpson, ha annunciato la sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti. Greaney, noto per aver scritto episodi della serie, è ricordato per aver previsto l’ingresso di un presidente non politico alla Casa Bianca. La sua candidatura rappresenta un evento inaspettato nel panorama politico statunitense. La decisione arriva dopo aver lavorato come sceneggiatore e produttore televisivo, senza precedenti politici ufficiali. La campagna è stata comunicata tramite canali ufficiali.

Con un colpo di scena degno della serie tv, Dan Greaney, storico autore de ‘I Simpson’, colui che oltre vent’anni fa “predisse” l’ingresso di Donald Trump alla Casa Bianca, si candida alla Presidenza degli Stati Uniti. Greaney ha annunciato la sua candidatura in un comunicato stampa nel quale si descrive come un repubblicano progressista “nella tradizione di Abraham Lincoln e Teddy Roosevelt”. Oltre a “I Simpson”, Greaney, originario del Massachusetts, ha scritto anche per ‘The Office’ e ‘Borat’. Ma il suo script più celebre è probabilmente quello dell’episodio dei Simpson intitolato ‘Bart to the Future’ (Bart al futuro), nel quale Lisa Simpson si ritrova a ereditare la guida del Paese all’indomani di una presidenza Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, i Simpson alla Casa Bianca: storico autore si candida alla presidenza degli Stati Uniti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Stati Uniti, Corte d’appello dà l’OK alla prosecuzione dei lavori per la nuova sala da ballo alla Casa BiancaUna Corte d’appello federale negli Stati Uniti ha dato il via libera alla continuazione dei lavori di costruzione di una nuova sala da ballo presso...

Stati Uniti, giudice blocca la costruzione della nuova sala da ballo alla Casa BiancaUn giudice federale ha emesso un'ordinanza che vieta all'amministrazione di procedere con la costruzione di una nuova sala da ballo alla Casa Bianca,...

Si parla di: Finale Mondiali 2026, la profezia dei Simpson fa impazzire i social.

Lo sceneggiatore dei Simpson che 'previde' Trump si candida alla Casa Bianca 2028Dan Greaney, lo sceneggiatore premio Emmy che ha scritto l’episodio dei Simpson Bart To The Future, che predisse la presidenza Trump 16 anni prima che accadesse, ora sembra intenzionato a candidar ... msn.com

Re Carlo III accolto alla Casa Bianca: visita di Stato per i 250 anni dell'indipendenza UsaLa visita in occasione del 250 anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti arriva in un momento di tensione nelle relazioni tra Regno Unito e Stati Uniti. Nelle ultime settimane, Trump ha ... it.euronews.com