Stanotte si vede la Luna Blu in Sagittario, chiamata così perché si presenta come un secondo plenilunio nello stesso mese. Il nome deriva dall’espressione “una luna blu”, anche se non ha colore particolare. Questa luna piena si verifica due volte in un mese, un evento raro. La Luna Blu in Sagittario porta un’energia di avventure e cambiamenti, secondo gli astrologi. Nel maggio appena trascorso, molte persone hanno percepito un senso di accelerazione e movimento continuo.

Com’è andato questo maggio? Se vi è sembrato di essere nella centrifuga e che tutto si muova troppo velocemente potete sempre alzare gli occhi al cielo e dare la colpa alle due lune piene. Maggio 2026 si è aperto con la Luna Piena dei Fiori (1 maggio) e si chiude con la Luna Blu (il 31) in Sagittario: una combinazione rara, e particolarmente interessante. Se siete uomini o donne di scienza, è un meraviglioso momento per osservare il cielo stellato. Ma se vi lasciat e tentare dall’oroscopo e dall’astrologia, sappiate che vi trovate sotto la luna degli esploratori, in senso fisico e figurato. Quando osservare la Luna Blu. Chiariamo una cosa: il nostro satellite non si tingerà davvero di blu nella notte del 31 maggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stanotte arriva la Luna Blu in Sagittario, ecco perché si chiama così e che effetti porta con sé: “È come un centauro che scaglia le frecce”

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