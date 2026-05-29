Domenica mattina si verifica la Luna Blu in Sagittario, la seconda luna piena del mese. Il weekend 30-31 maggio è l’ultimo prima del ponte del 2 giugno. Le serate sono tiepide e invitano a uscire, accompagnate dal cielo.

L'oroscopo del weekend 30-31 maggio cade nell'ultimo fine settimana prima del ponte del 2 giugno, con le prime sere tiepide che invogliano a uscire: e il cielo accompagna, perché domenica mattina sorge la Luna Blu in Sagittario, la seconda luna piena del mese. Firma: Artemide – Aggiornato il 29 maggio 2026 È un weekend dal ritmo crescente, un cielo morbido che si apre piano. Venerdì lascia in eredità una quadratura tra Venere e Saturno: un filo di serietà negli affetti, qualche distanza da ricomporre, niente di grave. Sabato è giornata raccolta, da rifinitura, con la Luna che cresce gibbosa verso il pieno. Poi domenica alle 08:44 arriva la Luna Piena in Sagittario, la cosiddetta Luna Blu perché è la seconda del mese: porta voglia di orizzonte, di verità dette con leggerezza, di programmi più larghi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo del weekend 30-31 maggio 2026: arriva la Luna Blu in Sagittario

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Oroscopo della Settimana 25 - 31 Maggio 2026: Arriva la Luna Blu!

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