Un nuovo pomodoro ha fatto parlare di sé per il suo colore insolito, giallo e blu, che ricorda scene di film di fantascienza o frutti di un pianeta lontano. La pianta di origine sconosciuta produce questo frutto che, a prima vista, sembra irreale, ma è una realtà botanica documentata e visibile. La sua particolarità ha attirato l’attenzione di molti appassionati e coltivatori.

Sembra un oggetto di scena rubato dal set di un film di fantascienza, o forse il frutto proibito di un pianeta lontano, invece è pura realtà botanica. Il Sart Roloise è il pomodoro che sta letteralmente mandando in tilt gli algoritmi di Instagram e i forum di giardinaggio di tutto il mondo. Caratterizzato da una pelle giallo brillante “macchiata” da striature blu cobalto e viola profondo sulle spalle, questo ortaggio sfida ogni legge cromatica a cui siamo abituati, trasformando ogni orto in una galleria d’arte moderna. Ed è stato incoronato Pomodoro dell’Anno 2026 da Tomatomania, l’organizzazione che da 25 anni organizza eventi di vendita di piantine in oltre 35 città e sei stati americani. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Giallo e blu: il pomodoro alieno che nessuno crede sia vero, ma tutti vogliono (si chiama così)

