Stankovic jr torna a casa | è esploso al Bruges ora Chivu lo studia Ma il futuro è un rebus

Da gazzetta.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stankovic Jr. è tornato a casa dopo aver vinto il titolo con il Bruges e aver ricevuto il riconoscimento come miglior talento della stagione in Belgio. Attualmente, il giocatore sta parlando con il tecnico nerazzurro e aspetta una decisione sul suo futuro. La situazione rimane incerta, mentre Chivu sta studiando le prossime mosse. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata sui piani futuri dell’attaccante.

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Difficile dire se nel luglio dell’anno scorso, Aleksandar Stankovic, lasciando Milano per il Belgio, poteva immaginare un ritorno a casa simile undici mesi dopo. L’ultimo dei tre figli di Dejan è stato da poco riaccolto dal mondo Inter da campione della Jupiler Pro League e da "talento della stagione" del campionato belga. Meglio di così non poteva andare. Ma se il passato è un archivio di certezze felici, al momento il futuro è ancora tutto da scrivere. Ma andiamo con ordine: Aleks è tornato in Italia, si è (ri)presentato nella sede dell’Inter, ha sostenuto la visita medica di idoneità sportiva al Coni e ha parlato con Cristian Chivu. I due si conoscono molto bene. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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