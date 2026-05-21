Mercato Inter il futuro di Stankovic diventa un vero rebus | dal Belgio sono sicuri della permanenza al Bruges
Il futuro di Stankovic, centrocampista serbo attualmente in forza al Bruges, è al centro di discussioni che coinvolgono sia il Belgio che l’Italia. Il giocatore si sta distinguendo nelle partite del club belga, suscitando interesse e speculazioni sul suo eventuale trasferimento. Dall’ambiente del Bruges arrivano conferme sulla volontà di mantenere il calciatore, mentre in Italia si parla di possibili sviluppi legati al suo percorso professionale. La situazione resta incerta e soggetta a eventuali cambiamenti.
Inter News 24 Mercato Inter, il centrocampista serbo brilla al Bruges e scatena il dibattito tra Italia e Belgio: ecco tutti i dettagli. Sul futuro di Aleksandar Stankovic continuano a filtrare indicazioni contrastanti a seconda della fonte. In Italia si dà quasi per scontato che l’ Inter verserà nelle casse del Bruges i 23 milioni di euro pattuiti per esercitare la recompra del giocatore dopo un solo anno dalla sua cessione. In Belgio, invece, c’è la quasi totale convinzione che il classe 2005 serbo rimarrà ancora una stagione nelle Fiandre occidentali. Su questa linea troviamo il portale Walfoot, secondo cui negli ultimi mesi il club italiano non ha mai preso in seria considerazione un ritorno immediato di Stankovic a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com
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