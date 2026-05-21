Mercato Inter il futuro di Stankovic diventa un vero rebus | dal Belgio sono sicuri della permanenza al Bruges

Il futuro di Stankovic, centrocampista serbo attualmente in forza al Bruges, è al centro di discussioni che coinvolgono sia il Belgio che l’Italia. Il giocatore si sta distinguendo nelle partite del club belga, suscitando interesse e speculazioni sul suo eventuale trasferimento. Dall’ambiente del Bruges arrivano conferme sulla volontà di mantenere il calciatore, mentre in Italia si parla di possibili sviluppi legati al suo percorso professionale. La situazione resta incerta e soggetta a eventuali cambiamenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui