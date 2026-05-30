Il Comune di Siena ha ottenuto una nuova vittoria nel procedimento legale riguardante lo stadio mai realizzato in località Borgovecchio a Isola d’Arbia. La questione riguarda il progetto non portato a termine e le relative controversie legali. Non sono stati forniti dettagli sui passaggi successivi o sulle motivazioni specifiche della decisione giudiziaria. La vicenda si inserisce in un contesto di controversie amministrative e urbanistiche legate all’area interessata.

Caso dello stadio mai realizzato in località Borgovecchio a Isola d’Arbia, nuova vittoria del Comune di Siena. Una sentenza che – sebbene ci sia sempre la possibilità del ricorso in Cassazione da parte dell’Associazione temporanea di imprese con cui il braccio di ferro va avanti da prima del 2016 – potrebbe chiudere definitivamente una querelle annosa. E molto delicata. Memoria storica del braccio di ferro legale è l’avvocato Fabio Pisillo che ha sempre seguito la vicenda in questo lungo arco di tempo in cui si sono succedute amministrazioni diverse. Vicenda – erano stati chiamati in causa per essa persino numerosi amministratori del periodo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stadio Borgovecchio, nuova vittoria del Comune

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