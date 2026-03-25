Stadio Flaminio Lazio nuova frenata nel progetto biancoceleste! Le richieste del Comune di Roma e i tre tavoli di discussione aperti

Il progetto della Lazio per il rilancio dello Stadio Flaminio ha subito una nuova battuta d'arresto. Il Comune di Roma ha avanzato alcune richieste che hanno rallentato i progressi. Attualmente sono aperti tre tavoli di discussione tra le parti coinvolte, che stanno valutando le modalità di intervento e le eventuali modifiche al piano originario. La situazione rimane in fase di confronto.

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