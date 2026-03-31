San Siro nuova bufera sull’operazione | perquisizioni e indagine che scuotono Comune club e progetto stadio

Nelle ultime ore, la Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni nell’ambito di un’indagine che coinvolge il Comune, il club calcistico e il progetto di riqualificazione dello stadio di San Siro. La vicenda ha suscitato una nuova ondata di attenzione pubblica, con verifiche e accertamenti che hanno portato a un’ulteriore fase dell’inchiesta. La situazione continua a essere al centro di discussioni e scrutinio pubblico.

Torna ad alzarsi la tensione attorno alla vicenda San Siro. Nelle scorse ore la Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni negli uffici del Comune di Milano, nella sede della M-I Stadio riconducibile a Milan e Inter e anche nelle abitazioni di alcuni ex dirigenti, consulenti e figure istituzionali coinvolte nella vicenda. Al centro dell’indagine c’è la vendita del Meazza e delle aree circostanti, un’operazione sulla quale la Procura milanese sta ora approfondendo possibili profili irregolari. L’ipotesi di reato su cui si muovo gli inquirenti è quella di turbativa d’asta, a cui si aggiunge anche la rivelazione del segreto d’ufficio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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