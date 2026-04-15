All’alba a Cancello ed Arnone si è verificato un episodio di tensione familiare culminato con un tentativo di suicidio. Un uomo ha cercato di gettarsi dal ponte, ma è stato salvato da un carabiniere libero dal servizio che si trovava sul posto. La scena si è svolta in pochi minuti, con il militare che ha impedito il gesto estremo e ha chiamato i soccorsi.

Tempo di lettura: 2 minuti Momenti di forte tensione all’alba a Cancello ed Arnone, dove un gesto disperato è stato sventato grazie al coraggio e alla prontezza di un carabiniere libero dal servizio. Il Comandante della Stazione Carabinieri di Cancello ed Arnone, in transito con la propria autovettura nei pressi del ponte sul fiume Volturno, lungo la via Consolare, ha notato un uomo in evidente stato di agitazione fermo sul ponte sospeso. Intuendo immediatamente la gravità della situazione, si è fermato e si è avvicinato con cautela. Protagonista della vicenda un 33enne di origine albanese, residente nel Casertano, che poco prima si era allontanato dalla propria abitazione dopo un acceso litigio familiare.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lite in famiglia, poi tenta di gettarsi dal ponte: salvato da un carabiniere

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