Springsteen e Morello la sfida alla Casa Bianca | arriva ‘Power to the People Festival’

Bruce Springsteen e Tom Morello hanno annunciato il “Power to the People Festival”, che si terrà a Washington. L’evento si svolgerà con l’obiettivo di promuovere temi legati ai diritti civili e alla giustizia sociale. La manifestazione è stata annunciata durante un concerto, davanti a migliaia di spettatori. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla data o sul programma dell’evento. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati e interviste.

(Adnkronos) – Bruce Springsteen lancia una sfida. Dal palco di Washington, davanti a migliaia di persone, trasforma un concerto in un atto politico e annuncia insieme a Tom Morello il 'Power to the People Festival', un evento di protesta che il 3 ottobre riunirà alcune delle voci più iconiche del rock americano. Una risposta diretta. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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