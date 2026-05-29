Durante un evento chiamato “To The People Festival”, Tom Morello ha invitato artisti come Springsteen, Foo Fighters e Dave Matthews, sottolineando il ruolo della musica come strumento di mobilitazione sociale e politica. Nel frattempo, in Italia, un artista si è isolato, riflettendo sul significato di esprimersi pubblicamente durante un tour negli Stati Uniti, senza sapere che l’evento internazionale si stava svolgendo senza la sua partecipazione.

Ma tutto questo, Bruce non lo sa. Nessuno deve averlo informato che mentre lui gira per gli Stati Uniti con la cavalleria della E Street band, in Italia il Principe si è trincerato dietro un dubbio aristotelico sul ruolo dell’artista che dal palco lancia proclami. “C’è bisogno che Springsteen dichiari di essere contro l’amministrazione Trump?”, si era chiesto De Gregori, evocando le “moltitudini” whitmaniane del proprio spirito, in qualche modo rivendicando pure l’elusività di Dylan. Così, ignaro del vespaio di polemiche innescate dal collega romano, il Boss è andato a cantarle in faccia all’inquilino della “fottuta” Casa Bianca, esortando il pubblico del Nationals Park di Washington a gridare più forte lo slogan “ICE out now!” in “Streets of Minneapolis”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La musica come strumento di mobilitazione sociale e politica”: Tom Morello chiama Springsteen, Foo Fighters e Dave Matthews per l’evento “To The People Festival”

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