La replica del monumento abbattuto nel 2020 diventa un manifesto politico. Sullo sfondo torna lo scontro tra memoria storica, identità nazionale e cancel culture Una statua di Cristoforo Colombo installata nel complesso della Casa Bianca, nei pressi dell’Eisenhower Executive Office Building, è diventata il nuovo simbolo dello scontro politico e culturale che attraversa gli Stati Uniti. L'installazione della statua, una replica di quella abbattuta a Baltimora durante le proteste per la giustizia razziale del 2020, è avvenuta lo scorso fine settimana. L’opera, ricostruita utilizzando parti recuperate da una statua distrutta durante le... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Statua di Colombo davanti alla Casa Bianca: così Trump sfida la cancel culture

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"La statua di Cristoforo Colombo torna accanto alla Casa Bianca: era stata distrutta nel 2020 di Viviana Mazza" x.com

CARNEVALE Preparativi in corso. Vi aspettiamo alle 14.30 alla rotonda Ravenna (statua di Colombo). Venite in tanti e colorati!!! ComitatoGenitori Della Torre facebook