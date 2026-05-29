Un matrimonio si è svolto all’interno di un negozio Ikea, noto per l’arredamento e il montaggio di mobili. La cerimonia, definita “low cost”, si è svolta tra scaffali e mobili smontabili. L’evento ha attirato l’attenzione per il carattere insolito, con alcune coppie che scelgono di celebrare il matrimonio in ambienti non tradizionali, spesso durante il fine settimana. Non sono stati forniti dettagli sul numero di partecipanti o sulla durata della cerimonia.

Eravamo rimasti che fosse il luogo dove si montano le case e si smontano le coppie. Non fosse altro che per la furia autolesionista con cui le donne continuano a trascinarci mariti e fidanzati, preferibilmente nei fine settimana. Nessun uomo vuole andare all'Ikea, tutte le donne vogliono portarci il proprio, chissà perché. E indipendentemente da quanto si sta insieme, e soprattutto da quanto si riuscirà a rimanerci "dopo", già nel parcheggio si diventa infelici in fila sparsa. Lontani uno dall'altra, quasi nemici, già logori anche se nuovi, senza una vera strada che più unisca. Perché è sganciando quel carrello metallico dall'incomprensibile forma che i maschi vengono soffocati dalla tentazione di andarsene nella direzione opposta a quella in cui si è diretta lei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Matrimonio all'Ikea. Nozze "low cost" e coppie smontabili

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MATRIMONIO LOW COST ALLIKEA, ORA È POSSIBILE SPOSARSI IN UNO DEI PUNTI VENDITA: REQUISITI E COSTI

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