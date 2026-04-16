Negli ultimi tempi, la Cina ha portato avanti progetti che puntano a ridurre i costi di produzione di varie tecnologie. Tra queste, si segnala lo sviluppo di droni con strutture in bambù, un materiale tradizionale rivisitato attraverso l’ingegneria moderna. Questa scelta si inserisce in una strategia più ampia di innovazione nel settore dei dispositivi a basso costo, con il fine di renderli più accessibili e sostenibili.

La Cina sta continuando ad accelerare in modo deciso sullo sviluppo di tecnologie a basso costo. Tra queste spicca un progetto che unisce tradizione e ingegneria avanzata: droni realizzati con strutture in bambù. A prima vista può sembrare una scelta insolita, ma dietro questa mossa c’è una strategia precisa che punta a ridurre i costi, migliorare la sostenibilità e rendere queste tecnologie più diffuse anche in ambito educativo e industriale leggero. I droni cinesi in bambù. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, un team di ricercatori della Northwestern Polytechnical University ha sviluppato il primo sistema di controllo di volo open source al mondo progettato specificamente per droni con telaio in bambù.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ha sviluppato droni in bambù: cosa c'è dietro la svolta low cost della Cina

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