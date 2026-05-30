Oggi, sabato 30 maggio, al Roland Garros si disputa il terzo turno. Sono in programma incontri di tennis sulla terra rossa, con la partecipazione di Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Gli eventi sono trasmessi in televisione e disponibili anche in streaming. La giornata prevede diverse partite, che coinvolgono i tre giocatori italiani.

Oggi sabato 30 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Al Roland Garros spazio al terzo turno, sulla terra rossa di Parigi saranno impegnati Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche e la Sprint Race del GP d’Italia per la MotoGP e la gara-1 del GP di Aragon per la Superbike. Gli amanti del grande ciclismo potranno gustarsi l’ultimo arrivo in salita del Giro d’Italia e, subito a seguire, la prima tappa del Giro d’Italia femminile. Gli Europei di ginnastica ritmica proseguono con la finale all-around delle individualiste (riflettori puntati su Sofia Raffaeli) e il concorso generale per gruppi (le Farfalle proveranno a risalire la china), poi la grande attesa per la finale della Champions League di calcio tra PSG e Arsenal. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 30 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

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