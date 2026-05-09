Sport in tv oggi sabato 9 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Da oasport.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, sabato 9 maggio, il palinsesto sportivo propone numerosi eventi in diretta televisiva e streaming. Il Giro d’Italia continua con una tappa che coinvolge diverse località italiane, trasmessa su canali dedicati e piattaforme online. Sono previste anche altre competizioni di ciclismo, oltre a partite di calcio di vari campionati e incontri di tennis. Le trasmissioni sono disponibili sui principali canali sportivi e sui servizi di streaming autorizzati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Oggi sabato 9 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Prosegue il Giro d’Italia con la seconda tappa in Bulgaria, dove potrebbero smuoversi le acque tra i big: assisteremo a degli scossoni in classifica generale? Spettacolo imperdibile agli Internazionali d’Italia: spazio al secondo turno sulla terra rossa del Foro Italico di Roma, dove Jannik Sinner farà il proprio debutto nel torneo contro l’austriaco Sebastian Ofner e cercherà di proseguire il filotto di affermazioni inanellate negli ultimi due mesi. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con qualifiche e Sprint Race del GP di Francia per la MotoGP, senza dimenticarsi del Rally del Portogallo e alla 6 Ore di Spa per il WEC.🔗 Leggi su Oasport.it

sport in tv oggi sabato 9 maggio orari e programma dove vedere gli eventi in streaming
© Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 9 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Leggi anche: Sport in tv oggi (sabato 2 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi anche: Sport in tv oggi (sabato 7 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Sport in tv oggi (venerdì 1° maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi (giovedì 30 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 3 maggio 2026: serie A, Sinner in finale, F1 da Miami; Sinner-Fils all'Atp Madrid, dove vedere in tv e streaming.

sport in tv oggiSport in tv oggi (sabato 9 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingOggi sabato 9 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Prosegue il Giro d'Italia con la seconda tappa in Bulgaria, dove potrebbero smuoversi le ... oasport.it

sport in tv oggiSport in tv oggi (mercoledì 6 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi mercoledì 6 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande spettacolo agli Internazionali d'Italia: si entra nel vivo del torneo di tennis ... oasport.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.