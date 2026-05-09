Sport in tv oggi sabato 9 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 9 maggio, il palinsesto sportivo propone numerosi eventi in diretta televisiva e streaming. Il Giro d’Italia continua con una tappa che coinvolge diverse località italiane, trasmessa su canali dedicati e piattaforme online. Sono previste anche altre competizioni di ciclismo, oltre a partite di calcio di vari campionati e incontri di tennis. Le trasmissioni sono disponibili sui principali canali sportivi e sui servizi di streaming autorizzati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui