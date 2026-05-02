Sport in tv oggi sabato 2 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Sabato 2 maggio propone un programma sportivo intenso con diverse trasmissioni in televisione e streaming. La giornata si apre con le qualifiche e la Sprint Race della Formula 1, in vista del Gran Premio di Miami. Le gare sono previste tra il tardo pomeriggio e la sera, offrendo agli appassionati molte opportunità di seguire gli eventi dal vivo. Sono disponibili diverse piattaforme per seguire le competizioni, sia in diretta televisiva che online.

Oggi sabato 2 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulla F1, che torna dopo un mese di assenza: Sprint Race e qualifiche per il GP di Miami tra tardo pomeriggio e serata. Gli appassionati di motori potranno divertirsi anche con Superpole e gara-1 del GP di Ungheria per la Superbike. Gli amanti del grande ciclismo avranno la possibilità di gustarsi il Giro di Romandia, il Giro di Turchia e le World Series di mountain bike. I Mondiali di curling doppio misto giungono alle loro battute conclusive: in programma le finali che assegneranno le medaglie sul ghiaccio di Ginevra, l’Italia affronterà il Canada per la medaglia di bronzo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 2 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming DOBLE DE MÁRQUEZ en MotoGP JEREZ 2026 | Álex Márquez / Bezzecchi / Di Giannantonio | DURALAVITA #4 Notizie correlate Leggi anche: Sport in tv oggi (sabato 2 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Leggi anche: Sport in tv oggi (sabato 7 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sport in tv oggi (venerdì 24 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi (giovedì 23 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi (domenica 26 aprile): orari e programma completo. MotoGP a Jerez e gran finale del CIV a Misano; Sport in tv oggi (mercoledì 22 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. Sport in tv oggi (venerdì 1° maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, venerdì 1° maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per ... oasport.it Sport in tv oggi (sabato 2 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi sabato 2 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulla F1, che torna dopo un mese di assenza: Sprint Race e qualifiche per ... oasport.it Asili, sport, scuole, supporti: le detrazioni per i familiari a carico nel 730 precompilato x.com L’elenco delle partite con risultati, classifica e marcatori #Sport - facebook.com facebook