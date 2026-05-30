Oggi, sabato 30 maggio, al Roland Garros si disputa il terzo turno del torneo di tennis. Sul campo di terra rossa di Parigi sono in programma le partite di Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. La giornata vede anche altri eventi sportivi trasmessi in televisione e in streaming, con orari e programmi disponibili sui canali dedicati.

Oggi sabato 30 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Al Roland Garros spazio al terzo turno, sulla terra rossa di Parigi saranno impegnati Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche e la Sprint Race del GP d’Italia per la MotoGP e la gara-1 del GP di Aragon per la Superbike. Gli amanti del grande ciclismo potranno gustarsi l’ultimo arrivo in salita del Giro d’Italia e, subito a seguire, la prima tappa del Giro d’Italia femminile. Gli Europei di ginnastica ritmica proseguono con la finale all-around delle individualiste (riflettori puntati su Sofia Raffaeli) e il concorso generale per gruppi (le Farfalle proveranno a risalire la china), poi la grande attesa per la finale della Champions League di calcio tra PSG e Arsenal. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 30 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Man City plea to fall on deaf ears as Premier League stick to guns on fixture change

Notizie e thread social correlati

Sport in tv oggi (sabato 2 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingSabato 2 maggio offre una giornata intensa di sport trasmessi in televisione e in streaming.

Sport in tv oggi (sabato 9 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingOggi, sabato 9 maggio, è una giornata dedicata allo sport con diversi eventi trasmessi in televisione e disponibili in streaming.

Temi più discussi: Sport in tv oggi (giovedì 28 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi (mercoledì 27 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Bologna-Inter, dove vederla oggi in TV: canale, orario e l'altro big match della serie A; Sport in tv oggi (venerdì 22 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming.

Sport in tv oggi (venerdì 29 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - x.com

Sport in tv oggi (giovedì 28 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, giovedì 28 maggio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con il Roland Garros, il ciclismo con il Giro d'Italia, la ... oasport.it

Sport in tv oggi (martedì 26 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, martedì 26 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per ... oasport.it