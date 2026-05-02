Sabato 2 maggio offre una giornata intensa di sport trasmessi in televisione e in streaming. Tra gli eventi principali ci sono la Formula 1, con la Sprint Race e le qualifiche per il Gran Premio di Miami, previste tra il tardo pomeriggio e la sera. La programmazione include anche altri sport, offrendo agli appassionati molteplici opzioni per seguire le competizioni dal proprio divano o da dispositivi mobili.

Oggi sabato 2 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulla F1, che torna dopo un mese di assenza: Sprint Race e qualifiche per il GP di Miami tra tardo pomeriggio e serata. Gli appassionati di motori potranno divertirsi anche con Superpole e gara-1 del GP di Ungheria per la Superbike. Gli amanti del grande ciclismo avranno la possibilità di gustarsi il Giro di Romandia, il Giro di Turchia e le World Series di mountain bike. I Mondiali di curling doppio misto giungono alle loro battute conclusive: in programma le finali che assegneranno le medaglie sul ghiaccio di Ginevra, l’Italia affronterà il Canada per la medaglia di bronzo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 2 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

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