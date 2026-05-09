Sport in tv oggi sabato 9 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, sabato 9 maggio, è una giornata dedicata allo sport con diversi eventi trasmessi in televisione e disponibili in streaming. Il Giro d’Italia prosegue con una tappa che si svolge lungo un percorso di montagna, con partenza e arrivo in due città diverse. Sono in programma anche partite di calcio di varie categorie e altri eventi sportivi di rilievo trasmessi sui canali dedicati.
Oggi sabato 9 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Prosegue il Giro d’Italia con la seconda tappa in Bulgaria, dove potrebbero smuoversi le acque tra i big: assisteremo a degli scossoni in classifica generale? Spettacolo imperdibile agli Internazionali d’Italia: spazio al secondo turno sulla terra rossa del Foro Italico di Roma, dove Jannik Sinner farà il proprio debutto nel torneo contro l’austriaco Sebastian Ofner e cercherà di proseguire il filotto di affermazioni inanellate negli ultimi due mesi. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con qualifiche e Sprint Race del GP di Francia per la MotoGP, senza dimenticarsi del Rally del Portogallo e alla 6 Ore di Spa per il WEC.🔗 Leggi su Oasport.it
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