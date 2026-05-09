Sport in tv oggi sabato 9 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 9 maggio, è una giornata dedicata allo sport con diversi eventi trasmessi in televisione e disponibili in streaming. Il Giro d’Italia prosegue con una tappa che si svolge lungo un percorso di montagna, con partenza e arrivo in due città diverse. Sono in programma anche partite di calcio di varie categorie e altri eventi sportivi di rilievo trasmessi sui canali dedicati.

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