Flavio Cobolli ha battuto Learner Tien in tre set, con i punteggi di 6-2, 6-2 e 6-3, in un'ora e 46 minuti. La vittoria gli permette di accedere agli ottavi di finale del torneo di Parigi. La partita si è conclusa con una prestazione solida di Cobolli, che ha conquistato il passaggio del turno senza perdere set.

Solido sotto tutti i punti di vista: Flavio Cobolli fa sorridere i colori azzurri con la strepitosa vittoria contro l’americano Learner Tien sconfitto con un netto 6-2, 6-2, 6-3 in un’ora e 46 minuti di gioca approdando agli ottavi di finale del Roland Garros. Un figurone, davvero, la sua prima volta sullo Philippe-Chatrier e la sua prima volta così avanti nel torneo dello Slam parigino. Al prossimo turno se la vedrà contro la sorpresa del torneo, l’americano Zachary Svajda, numero 87 del ranking Atp. Le parole di Flavio. "Mi sono svegliato un po' nervoso oggi perché sapevo che ci sarebbero state delle persone a cui tengo a vedermi. È la mia prima vittoria sul Philippe-Chatrier ma voglio fare i complimenti anche a Learner che forse stamattina era un po' stanco”, dichiara a caldo Cobolli dopo la vittoria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Splendido Cobolli. Sconfigge Tien in tre set e vola agli ottavi

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