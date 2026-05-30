Flavio Cobolli ha vinto il suo match e si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros 2026. Ha battuto Tien in tre set, con i punteggi di 6-4, 3-6, 6-3. La partita si è conclusa dopo circa due ore di gioco. Cobolli si prepara ora a sfidare il prossimo avversario nel torneo.

AGI - Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Roland Garros 2026. Il tennista romano - testa di serie numero 10 del tabellone - domina in tre set lo statunitense Learner Tien ed entra per la prima volta in carriera nella seconda settimana a Parigi: 6-2 6-2 6-3, in un'ora e 46 minuti di gioco, il punteggio in favore di Cobolli, che migliora il terzo turno della passata stagione e affronterà per un posto nei quarti uno tra Francisco Cerundolo e Zachary Svajda. "Ho tanti amici qui a sostenermi ed è bello vincere davanti a loro. Sono molto felice della mia performance e del modo in cui ho vinto. Complimenti anche a Learner (Tien, ndr), ha giocato due partite incredibili e forse oggi era un po' stanco. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Roland Garros, Cobolli batte Tien e vola agli ottavi

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