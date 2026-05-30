Un tennista italiano ha raggiunto gli ottavi di finale a Roland Garros, battendo in tre set un avversario statunitense. La partita si è conclusa con un risultato netto a favore del giocatore romano. È la prima volta che l’atleta ottiene questo risultato nel torneo parigino. La vittoria si è concretizzata con una prestazione solida e senza esitazioni. La partita si è svolta sulla terra rossa del torneo francese.

Prestazione autoritaria del tennista romano, che supera nettamente lo statunitense Learner Tien e conquista per la prima volta in carriera gli ottavi di finale sulla terra rossa di Parigi. Flavio Cobolli continua il suo splendido cammino al Roland Garros 2026 e centra uno dei risultati più importanti della sua giovane carriera. Il tennista romano, testa di serie numero 10 del tabellone, ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale grazie a una netta vittoria sullo statunitense Learner Tien. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Roland Garros, Cobolli vola agli ottavi: Tien travolto in tre set

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