Eroe in pizzeria a Sava | il titolare salva una cliente soffocata

Un episodio si è verificato in una pizzeria di Sava, quando il titolare ha prontamente intervenuto per soccorrere una cliente che stava soffocando durante il pasto. In quel momento, il ristoratore ha individuato tempestivamente il pericolo, agendo senza esitazioni. La scena si è svolta all’interno del locale, con il personale che ha assistito all’accaduto e ha assistito alla messa in atto delle manovre di primo soccorso.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il ristoratore a riconoscere subito il pericolo?. Cosa è successo esattamente nel momento del soffocamento in sala?. Perché la prontezza di Silvio Buttazzo è stata decisiva per la donna?. Quali lezioni si possono trarre per la sicurezza nei locali pubblici?.? In Breve L'episodio è avvenuto durante la serata festiva del Primo Maggio a Sava.. Il ristoratore Silvio Buttazzo ha applicato con successo la manovra di Heimlich.. L'intervento ha coinvolto una cliente che cenava con due amiche alla Sirò.. L'evento sottolinea l'importanza del primo soccorso nei locali di Sava.. Il titolare della pizzeria Sirò a Sava ha salvato la vita di una cliente durante la serata del Primo Maggio dopo un pericoloso episodio di soffocamento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eroe in pizzeria a Sava: il titolare salva una cliente soffocata Notizie correlate Rischia di morire soffocata da un boccone, salvata dal titolare della pizzeriaUna serata in pizzeria ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Sava, in provincia di Taranto, dove una donna è stata salvata dal titolare del... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Motta, dall’addio alla Reggiana a eroe con la maglia della Lazio; Pagelle Avellino-Padova: eroe Russo (8), Izzo concreto (6,5). Ballardini, ok il modulo (7).