Follia in campo in Spagna il portiere del Saragozza stende con un pugno in faccia l’avversario – Il video

Durante un incontro di Serie B in Spagna, il portiere del Saragozza ha colpito con un pugno in faccia un avversario al termine della partita. L'episodio è stato ripreso in un video che mostra l’azione. L'evento ha suscitato reazioni tra i tifosi e sui social media, mentre le autorità sportive stanno valutando eventuali provvedimenti disciplinari. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato al momento.

Il portiere del Saragozza Esteban Andrada ha perso la testa domenica al termine del match di Serie B spagnola (LaLiga Hypermotion) contro l’Huesca. Al minuto 98? del derby aragonese, che l’Huesca stava vincendo per 1-0, Andrada ha spintonato il capitano della squadra avversaria Jorge Pulido. Immediato l’intervento dell’arbitro, che gli ha mostrato il secondo cartellino giallo, e dunque lo ha espulso. Ma quando ha visto il rosso, Andrada non ci ha più visto ed è di nuovo corso verso Pulido, che si era appena rialzato, e lo ha colpito con un pugno in faccia. «Questo non si può tollerare!», hanato increduli i telecronisti, mentre in campo scoppiava un parapiglia infinito.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Follia in Spagna: morso all’avversario e rosso direttoNel campionato spagnolo di Primera Federación (terza divisione nazionale), la sfida tra Racing de Ferrol e Celta Fortuna viene segnata da un episodio... Leggi anche: Tira un pugno in faccia all'avversario durante una partita. Le società: "Prendiamo le distanze" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Follia in campo: rissa tra gli Under 17, e un giocatore finisce in ospedale; Follia in Monopoli-Foggia: invasione di ultras incappucciati, poi arrestati in campo. Cosa è successo durante la partita di Serie C; Foggia, follia a Monopoli: invasione di campo, aggressione ad uno steward; Follia a Monopoli, tifosi del Foggia invadono il campo con il passamontagna per aggredire i calciatori. Roma, notte di follia al campo rom di via dei Giordiani: incendio doloso e caos tra famiglieFollia nella notte al campo rom in via dei Gordiani a Roma. Al culmine di una lite scoppiata tra famiglie rivali, è stato appiccato un ... iltempo.it Roma, follia al campo rom. Scoppia l’incendio dopo una lite, 4 arresti. Donna investita e 100 evacuatiRoma, notte di tensione al campo di via dei Gordiani: tre baracche in fiamme, quattro arresti e una donna investita durante la fuga ... affaritaliani.it Notte di follia, spara con un fucile subacqueo durante una rissa e colpisce un uomo: tre arresti – Cosa è successo Le persone fermate sono state trovate tutte in possesso di coltelli - facebook.com facebook Follia in campo: rissa tra gli Under 17, e un giocatore finisce in ospedale - Cronaca x.com