Oggi è partita la 151 Miglia-Trofeo Cetilar 2026, regata d’altura con 191 imbarcazioni. Le barche sono divise nelle categorie ORC, IRC, IRC Over 60 e ORC Gran Crociera. La partenza si è svolta senza problemi e la manifestazione si svolge sotto un semaforo verde. La regata si svolge in una giornata di sole e condizioni di mare favorevoli.

Semaforo verde oggi, sabato 30 maggio, per la 151 Miglia-Trofeo Cetilar 2026, la regata d’altura che ha preso il via oggi con ben 191 barche suddivise nelle classi ORC, IRC, IRC Over 60 e ORC Gran Crociera. Uno spettacolo maestoso che ogni anno colora di vele il litorale tra Livorno e Marina di Pisa, regalando emozioni uniche agli oltre 2000 velisti coinvolti e ai numerosi curiosi appostati sul lungomare per vivere un’esperienza indimenticabile. Come da programmi, alle due del pomeriggio il Comitato di Regata ha dato il via alle procedure di partenza, sotto un magnifico sole e con 8-10 nodi di vento (270° la direzione), previsto in calo nel corso della serata e della giornata di domani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spettacolo alla partenza della 151 Miglia-Trofeo Cetilar

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