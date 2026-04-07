A meno di due mesi dall'inizio, previsto per il 30 maggio, la 17ª edizione della regata “151 miglia-Trofeo Cetilar” sta attirando un numero crescente di partecipanti. Sono state già registrate oltre 200 imbarcazioni iscritte, segnando un aumento significativo rispetto alle edizioni precedenti. La competizione si svolgerà lungo un percorso di circa 151 miglia e vede coinvolte diverse imbarcazioni provenienti da varie regioni.

Pisa, 7 aprile 2026 – Poco meno di due mesi alla partenza, in programma sabato 30 maggio, e la flotta della 17° edizione 151 Miglia-Trofeo Cetilar inizia a delinearsi. Sono ben 193, ad oggi, le barche iscritte, numero destinato ulteriormente a crescere nelle prossime settimane per attestarsi sui livelli delle ultime edizioni - l’anno scorso le barche effettive alla partenza erano 190, su oltre 200 iscritti - e confermare la 151 come la regata offshore più partecipata del Mediterraneo. “Anche questa volta la risposta degli armatori e dei velisti è stata fantastica, se pensiamo che dopo 24 ore dall’apertura delle iscrizioni avevamo già superato le 100 barche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Boom di iscrizioni per la “151 miglia-Trofeo Cetilar”: oltre 200 imbarcazioni in gara

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