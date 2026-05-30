Attesa per la 151 miglia del Trofeo Cetilar
Domani pomeriggio si svolgerà la partenza della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, una regata d’altura con 193 imbarcazioni e circa 2000 velisti. La competizione si terrà tra Livorno e Marina di Pisa, attirando un grande numero di partecipanti e spettatori. La manifestazione rappresenta un evento di rilievo nel settore della vela, con imbarcazioni provenienti da diverse regioni. La partenza è prevista nel primo pomeriggio, con le barche pronte a navigare lungo il percorso stabilito.
Pisa, 29 maggio 2026 – Vigilia di grande attesa tra Livorno e Marina di Pisa per la partenza della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, la regata d’altura che scatterà domani pomeriggio con 193 barche e circa 2000 velisti attesi sulla linea del via. Il consueto, incredibile, spettacolo che per il sedicesimo anno trasformerà il litorale labronico nel centro della vela, per quello che è diventato l’appuntamento più importante e partecipato tra le regate offshore del Mediterraneo. Domani, alle ore 14, il Comitato di Regata inizierà le procedure di partenza che porteranno la flotta a doppiare una prima boa di disimpegno, poi una seconda posizionata... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Vigilia della 151 Miglia-Trofeo Cetilar - Vigilia di grande attesa tra Livorno e Marina di Pisa per la partenza della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, la regata d’altura che scatterà domani pomeriggio con 193 barche e circa 2000 velisti attesi sulla linea del via --- https:// facebook
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