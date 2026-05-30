attesa per la 151 miglia del trofeo cetilar

Notizia in breve

Domani pomeriggio si svolgerà la partenza della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, una regata d’altura con 193 imbarcazioni e circa 2000 velisti. La competizione si terrà tra Livorno e Marina di Pisa, attirando un grande numero di partecipanti e spettatori. La manifestazione rappresenta un evento di rilievo nel settore della vela, con imbarcazioni provenienti da diverse regioni. La partenza è prevista nel primo pomeriggio, con le barche pronte a navigare lungo il percorso stabilito.