Nella serata di ieri, sette persone appartenenti a una gang hanno percorso le vie del quartiere, sparando in alcune zone. Un testimone ha riferito di aver sentito i colpi provenire dalla strada e di aver visto i sospetti passare vicino alla sua abitazione, dirigendosi verso la piazzetta. Nessuno è rimasto ferito, ma il rumore delle armi da fuoco ha generato paura tra i residenti.

"Ieri sera è stato davvero terribile, sembrava mi sparassero in casa. Li ho visti passare qua sotto e andare verso la piazzetta. Con colpi ogni dieci metri". È il racconto di una residente del Rondò, che ieri mattina era ancora scossa da quella solita gang che, giovedì sera, ha messo a ferro e fuoco l’intero quartiere. Verso mezzanotte un gruppo di 6-7 persone, le stesse da tre anni, con una bambina al seguito, hanno iniziato a esplodere a salve colpi di pistola in alto, all’altezza dei balconi, nella ormai famigerata via Risorgimento. Si sono poi spostati in via XX Settembre e in via Cattaneo, sempre con la pistola in mano. Alla fine sono intervenuti i carabinieri, ma nel rione resta la paura e l’indignazione per l’ennesima notte di tensione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spari nelle vie del quartiere. Gang di 7 persone semina il terrore

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