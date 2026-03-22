Una notte di violenza ha sconvolto Bellariva e il centro della città, dove una gang in monopattino ha seminato il panico. Tre stranieri sono stati arrestati, mentre quattro persone sono rimaste ferite, tra cui un ragazzo di 16 anni e due uomini colpiti da bottigliate, uno con la mascella fratturata. La situazione ha portato a un intervento delle forze dell'ordine.

Tre stranieri in manette, quattro feriti – tra cui un ragazzino di appena 16 anni e due uomini raggiunti da bottigliate in testa, uno dei quali con la mascella fratturata – e una serata di ordina follia tra Bellariva e il centro. È il bilancio di quanto avvenuto a Rimini l’altro ieri, con la polizia di Stato che ha fermato tre cittadini tunisini tra i 23 e i 26 anni, uno dei quali irregolare in Italia, ritenuti responsabili di una serie di aggressioni avvenute in rapida successione in diverse zone della città. Tutto inizia intorno alle 21 in via delle Mimose, a Bellariva, dopo una chiamata al numero di emergenza. Una donna segnala che alcuni suoi parenti sono stati aggrediti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Notte di violenza. Pugni e bottigliate. Gang in monopattino semina il panico

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