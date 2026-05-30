Spari a Soccavo 24enne ferito a una gamba | Hanno tentato di rapinarmi in via Giustiniano
Un uomo di 24 anni è rimasto ferito a una gamba in via Giustiniano, Napoli, durante un presunto tentativo di rapina. La vittima ha riferito di essere stata avvicinata e di aver subito degli spari. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per le indagini e il soccorso. La dinamica dell’incidente e l’identità dell’autore non sono state ancora rese note.
Un 24enne è stato ferito in via Giustiniano, a Napoli; gli avrebbero sparato durante un tentativo di rapina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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