Spari a Soccavo 24enne ferito a una gamba | Hanno tentato di rapinarmi in via Giustiniano

Notizia in breve

Un uomo di 24 anni è rimasto ferito a una gamba in via Giustiniano, Napoli, durante un presunto tentativo di rapina. La vittima ha riferito di essere stata avvicinata e di aver subito degli spari. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per le indagini e il soccorso. La dinamica dell’incidente e l’identità dell’autore non sono state ancora rese note.