Spari a Casal del Marmo barista ferito a un piede La vittima | Hanno cercato di rapinarmi

Nella notte di mercoledì 29 aprile, in zona Casal del Marmo a Roma, si sono uditi alcuni colpi di pistola. Un barista è stato ferito a un piede e ha riferito di essere stato preso di mira durante un tentativo di rapina. Gli spari hanno provocato l'intervento delle forze dell'ordine, mentre sul luogo sono stati trovati tracce di sangue sull'asfalto. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali responsabilità.

I colpi di pistola, le urla e poi il sangue che ha macchiato di rosso l'asfalto. Spari, nella notte di mercoledì 29 aprile, si sono uditi in zona Casal del Marmo, a Roma. Vittima un uomo di 38 anni, titolare di un bar, colpito da un proiettile. È stato proprio lui a chiamare i soccorsi, giunti in.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Tubatura rotta, la strada si allaga: chiusa via di Casal del MarmoUna rottura della tubatura idrica ha portato alla chiusura di via di Casal del Marmo a Roma. Torture nel carcere minorile Casal del Marmo, la garante del Lazio: "Accertare ogni responsabilità"Indagati 10 agenti penitenziari, con le violenze che sarebbero avvenute in zone non coperte da telecamere. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incendio a Casal del Marmo: detenuti danno fuoco ai materassi nel carcere minorile; 25 aprile Roma, spari con pistola a pallini: due feriti vicino Parco Schuster; 'Fuori', il progetto che porta il diritto allo studio nell'Ipm di Casal del Marmo; Gli spari del 25 aprile. Quel ragazzo ha compiuto una follia ma adesso non strumentalizziamola. Spari a Casal del Marmo, barista ferito a un piede. La vittima: Hanno cercato di rapinarmiI colpi di pistola, le urla e poi il sangue che ha macchiato di rosso l'asfalto. Spari, nella notte di mercoledì 29 aprile, si sono uditi in zona Casal del Marmo, a Roma. Vittima un uomo di 38 anni, t ... romatoday.it Incendio a Casal del Marmo: detenuti danno fuoco ai materassi nel carcere minorileNecessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il segretario del sindacato di polizia penitenziaria: Un numero esiguo di agenti non può essere lasciato solo a garantire sicurezza ... romatoday.it È stato presentato «Fuori», il progetto culturale di reinserimento sociale per i giovani detenuti di Casal del Marmo https://www.lacapitale.it/articolo/%C3%A8-stato-presentato-fuori-il-progetto-culturale-di-reinserimento-sociale-per-i-giovani-deten - facebook.com facebook IPM “ Casal del Marmo” -dichiarato stato di agitazione -richiesta invio unità connesse alla mobilità nazionale #fnscisllazio #poliziapenitenziaria #sicurezza #followers x.com