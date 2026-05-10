Nella serata di ieri a Vibo, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto una ragazza e un giovane, quest’ultimo rimasto ferito. L’autore dell’episodio, dopo aver sparato, si è presentato spontaneamente ai carabinieri. La ragazza coinvolta ha collegamenti con un passato mafioso, mentre non sono state rese note le motivazioni precise dell’accaduto. La vicenda è attualmente sotto indagine.

? Domande chiave Perché la ragazza coinvolta ha legami con un passato mafioso?. Cosa ha spinto l'aggressore a consegnarsi subito ai carabinieri?. Come si è scatenata la faida tra i due giovani?. Quali dinamiche del territorio hanno influenzato questa violenta sparatoria?.? In Breve Motivo contesa legato a una ragazza figlia di una vittima di agguato mafioso a Pizzo Calabro. Vittima imbianchino di San Calogero rientrato dalla Svizzera da pochi giorni. Autore ferimento si è costituito presso i carabinieri di Vibo con avvocato Giovanni Vecchio. Indagini in corso a Sant’Onofrio per ricostruire la sequenza dei quattro colpi sparati. Un ventunenne...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vibo, sparatoria per una ragazza: ferito un giovane, si consegna l’autore

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