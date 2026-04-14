Sparatoria nel Milanese ferito un uomo | portato in ospedale in codice rosso

Nella serata di lunedì 13 aprile, un uomo è stato colpito da un colpo di arma da fuoco in un’area di campagna tra le zone di Magenta, nota per attività di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. La zona è stata isolata dagli agenti delle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

Un uomo è stato ferito con un colpo di arma da fuoco in mezzo alle campagne di Magenta (in un’area nota per lo spaccio di sostanze stupefacenti) nella serata di lunedì 13 aprile. Sul caso sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, intervenuti sul posto per i.🔗 Leggi su Milanotoday.it Rugbista si scontra durante il gioco. Portato in codice rosso in ospedaleSi è accasciato a terra, a seguito di un contrasto di gioco, a quanto pare dopo aver battuto la testa. Grave incidente nel Milanese: motociclista finisce in codice rosso al NiguardaUn motociclista di 32 anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale avvenuto domenica sera a Bareggio (Milano). Argomenti più discussi: Sparatoria nel Milanese, ferito un uomo: portato in ospedale in codice rosso; L'irruzione in macelleria, poi la raffica di spari: ferito un ragazzo; Sparatoria vicino alla sala giochi: avvertimento o tentato omicidio?; L'agguato e poi lo sparo, la tabaccaia: Usata come scudo umano, mi sono liberata con un calcio. Due fermi per tentato omicidio. SPARATORIA SARNO, LA POLIZIA FERMA L’AUTORE Gli agenti del Commissariato di Polizia di Sarno hanno identificato e fermato l’autore della sparatoria avvenuta sabato sera nella frazione... x.com Atripalda, doppia sparatoria la notte di Pasqua: padre e figlio domani dal gip #Atripalda - facebook.com facebook