Nella notte a Pianura, quartiere periferico di Napoli, un uomo di 37 anni è stato ferito gravemente durante una sparatoria avvenuta in via J. È stato trasportato in ospedale in codice rosso. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e le indagini sono in corso. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente.

Paura nella notte nel quartiere Pianura, alla periferia occidentale di Napoli, dove un uomo di 37 anni è rimasto gravemente ferito in una sparatoria avvenuta in via J. Carrucci. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, è stata raggiunta da diversi colpi d’arma da fuoco mentre si trovava a bordo della sua Fiat Panda. L’uomo è arrivato poco dopo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, dove sono intervenuti i carabinieri in seguito alla segnalazione di una persona ferita da arma da fuoco. I medici hanno riscontrato due ferite: una all’addome e una al braccio sinistro. Il 37enne è stato immediatamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Sparatoria a Pianura, 37enne ferito gravemente: ricoverato in codice rosso al San Paolo

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