L’allenatore della Juventus ha commemorato le 39 vittime della tragedia dell’Heysel, a 41 anni dall’incidente di Bruxelles. Ricordando il momento, ha detto di aver visto le immagini della tragedia quando aveva 26 anni e di non averle mai dimenticate. La sua testimonianza è stata accompagnata da una lunga lettera dedicata alle vittime, sottolineando il ricordo di quell’evento tragico.

di Luca Fioretti L’allenatore della Juventus commemora le 39 vittime a 41 anni dalla tragedia di Bruxelles: la lunga lettera dell’allenatore bianconero. La giornata di ieri ha segnato un momento di profondo raccoglimento per tutto il mondo dello sport e, in particolare, per l’ambiente bianconero. Ricorreva infatti il 41° anniversario della strage dell’Heysel, la drammatica pagina di cronaca in cui persero la vita 39 tifosi, di cui 32 italiani, poco prima dell’inizio della finale di Coppa dei Campioni a Bruxelles tra la Juventus e il Liverpool. Una ferita aperta che la società e il Paese continuano a onorare ogni anno per preservare la memoria di chi non fece mai più ritorno a casa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti ricorda le vittime dell’Heysel: «Avevo 26 anni quando rimasi immobile davanti alla tv, quelle immagini non sono mai più uscite dalla mia testa»

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