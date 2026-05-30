Il tecnico ha ricordato il 41° anniversario della strage dell’Heysel, avvenuta 26 anni fa. Ha raccontato di essere rimasto immobile e attonito di fronte alla tragedia, sottolineando che mantenere vivo il ricordo è un dovere. La testimonianza è stata condivisa in occasione dell’anniversario della tragedia, senza fare riferimenti a eventi o persone specifiche coinvolte.

Ieri ricorreva il 41° anniversario della strage dell'Heysel, in cui morirono 39 tifosi, 32 italiani. Luciano Spalletti ha voluto ricordare con alcune righe quella tragedia, avvenuta a Bruxelles prima della finale di Coppa dei Campioni poi vinta dalla Juventus sul Liverpool. "Avevo 26 anni quando rimasi immobile e attonito davanti alla tv, come altri milioni di persone nel mondo. All'inizio non era facile comprendere ciò che stava accadendo ma più passavano i minuti e più le immagini e le parole raccontarono la tragedia che era in corso. Non sapevo che quelle immagini non sarebbero mai più uscite dalla mia testa. In questi 41 anni di cose ne sono state fatte, molto è cambiato in termini di sicurezza, la violenza negli stadi è diminuita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti e la tragedia dell'Heysel: "Avevo 26 anni, rimasi immobile e attonito. Il ricordo è un dovere"

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