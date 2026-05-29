In occasione dell’anniversario della strage dell’Heysel, un ex calciatore ha pubblicato un messaggio su Instagram. Ha scritto che mentre il mondo continua a muoversi, lui si ferma per ricordare le vittime di quella tragedia avvenuta a Bruxelles.

di Luca Fioretti L’ex centrocampista bianconero affida a Instagram un pensiero nell’anniversario della tragedia di Bruxelles: «Il mondo corre, noi ci fermiamo». Oggi, 29 maggio, non è una data come le altre per il popolo della Juventus. È il giorno del ricordo, del dolore silenzioso e dell’assoluto rispetto per chi ha perso la vita in una delle notti più buie nella storia dello sport. A farsi portavoce del sentimento di un’intera tifoseria, toccando le corde più intime dell’universo bianconero, è stato ancora una volta Claudio Marchisio. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO L’ex centrocampista della Vecchia Signora ha voluto onorare la memoria delle vittime della strage dell’Heysel attraverso un commovente messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marchisio ricorda così le vittime strage dell’Heysel: «Il mondo corre, noi oggi ci fermiamo» – FOTO

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