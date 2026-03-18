C’è un arresto per l’uomo gambizzato a gennaio in un bar di via delle Forze Armate

Un uomo è stato arrestato a Milano in relazione all’episodio avvenuto a gennaio in un bar di via delle Forze Armate, dove un altro uomo è stato gambizzato. La polizia ha identificato e fermato il sospettato, che avrebbe sparato alla gamba dell’avventore per motivi legati all’importo del conto da pagare. L’indagine si è conclusa con l’arresto del responsabile.

Milano, 18 marzo 2026 – Sparò alla gamba dell’avventore di un bar per motivi futili, legati all’ammontare del conto da pagare. Dopo quasi due mesi, ha un volto l’uomo che lo scorso 24 gennaio gambizzò un ecuadoriano di 35 anni all’interno di un bar in via delle Forze Armate. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia Milano Porta Magenta hanno eseguito un’ordinanza di custodia in carcere, emessa dal gip presso il Tribunale Ordinario di Milano su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un pregiudicato italiano 46enne. È indagato per i reati di lesioni personale aggravate e porto abusivo di armi. Le indagini,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - C’è un arresto per l’uomo gambizzato a gennaio in un bar di via delle Forze Armate Articoli correlati Leggi anche: Spari in un bar di via Forze Armate. Gambizzato 35enne. "Raid mirato" Leggi anche: Milano, entra in un bar in via Forze Armate e gambizza un 35enne: caccia all’uomo Una selezione di notizie su Forze Armate Discussioni sull' argomento AFRICA/SUDAN - Primo arresto di un capo islamista a seguito delle pressioni statunitensi; Semplificare e investire, così la Difesa diventa un’azienda; Rapina in villa con pistola e coltelli in pugno, dentista 49enne ferito davanti a moglie e figli: è stato portato in ospedale. Arrestato...; Brutale rapina in villa ieri sera, dentista malmenato. Arrestato uno dei banditi. Il rispetto per le forze dell’ordine dovrebbe cominciare dal dirittoOgni volta che esplode un episodio di tensione tra cittadini e forze dell’ordine – un controllo contestato, un arresto filmato, una polemica sui social – ... infodifesa.it Il Libano si conferma il fronte più caldo del conflitto in Asia occidentale. Le forze armate israeliane hanno annunciato l’avvio di operazioni terrestri nel sud del Paese, definite “mirate”, contro postazioni ritenute strategiche di Hezbollah. Parallelamente, Israele h - facebook.com facebook L'attacco è stato rivendicato dai talebani pakistani mentre il ministro dell'Informazione del Pakistan ha dichiarato che le forze armate hanno condotto "raid aerei di precisione" contro gruppi militanti x.com